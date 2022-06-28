В Кремле заявили, что войну можно закончить до конца суток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия в Украине могут прекратиться уже до конца суток. Это может произойти, если украинский народ сложит оружие и капитулирует. Как передает портал "Комментарии", главный рупор Кремля цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

Дмитрий Песков отметил, для прекращения войны в Украине много времени не нужно. Уже до конца сегодняшнего дня все может закончится. Для этого нужна политическая воля руководства страны. Украинские власти должны отдать приказ украинской армии прекратить сопротивление и сложить оружие. После этого нужно выполнить те требования и условия, которую уже озвучила ранее Москва.

"Все может закончится до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства", – отметил Песков.

Напомним, полномасштабное российское вторжение в Украину произошло 24 февраля. Тогда президент РФ Путина аргументировал приказ российской армии вторгнуться в Украину эфемерной "защитой народа Донбасса", а также ударом на опережение, чтобы помешать Украине силой отвоевать оккупированные ранее РФ территории.

Россия рассчитывала захватить Украину за несколько дней. Но это ей не удалось. Вооруженные силы Украины уже 4 месяца сдерживают российское нашествие. Путин продолжает привлекать к войне резервы и снимать со складов даже морально устаревшую технику. Россия потеряла уже более 35 тысяч своих военных и тысяч единиц техники. Оккупанты прицельно бьют по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, уничтожая мирное население Украины. При этом Россия продолжает угрожать всему миру применением ядерного оружия и Третьей мировой войной.

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