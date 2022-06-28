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В Кремле заявили, что войну можно закончить до конца суток

Пресс-секретарь Путина напомнил, что цели России в войне против Украины не поменялись - Путин хочет капитуляцию

сегодня, 14:44 comments3544
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия в Украине могут прекратиться уже до конца суток. Это может произойти, если украинский народ сложит оружие и капитулирует. Как передает портал "Комментарии", главный рупор Кремля цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

В Кремле заявили, что войну можно закончить до конца суток

Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

Дмитрий Песков отметил, для прекращения войны в Украине много времени не нужно. Уже до конца сегодняшнего дня все может закончится. Для этого нужна политическая воля руководства страны. Украинские власти должны отдать приказ украинской армии прекратить сопротивление и сложить оружие. После этого нужно выполнить те требования и условия, которую уже озвучила ранее Москва.

"Все может закончится до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства", – отметил Песков.

Напомним, полномасштабное российское вторжение в Украину произошло 24 февраля. Тогда президент РФ Путина аргументировал приказ российской армии вторгнуться в Украину эфемерной "защитой народа Донбасса", а также ударом на опережение, чтобы помешать Украине силой отвоевать оккупированные ранее РФ территории.   

Россия рассчитывала захватить Украину за несколько дней. Но это ей не удалось. Вооруженные силы Украины уже 4 месяца сдерживают российское нашествие. Путин продолжает привлекать к войне резервы и снимать со складов даже морально устаревшую технику. Россия потеряла уже более 35 тысяч своих военных и тысяч единиц техники. Оккупанты прицельно бьют по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, уничтожая мирное население Украины. При этом Россия продолжает угрожать всему миру применением ядерного оружия и Третьей мировой войной.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина вновь заговорили о Третьей мировой войне и о прямом противостоянии россии и НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Херсоне появились граффити, предвещающие скорый приход ВСУ. Народное сопротивление растет.




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Источник: https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html
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Обсуждения

Максим

сегодня, 14:32

А рожи у кремлевских не треснут от таких бурных фантазий? :)))

Вадим

сегодня, 14:15

Вони там у тій парашчі що, з глузду зовсім поз'їжджали???? Яка капітуляція???? Це якщо вони хочуть хоч якось залишитись чимось схожим на країну - нехай складають зброю! І чим раніше вони це зроблять, тим менше буде наслідків саме для них... Точно сказав хтось про рассєю: "країна неляканих довбо... ой, в смислі ідіотів"...............

Макс

сегодня, 14:08

Якого хера вони висувають свої вимоги? Взагалі, яка їм справа до нас? А якщо почне висувати якісь вимоги, наприклад, Монголія? Чи Ботсвана? Що нам робити?

Анотолій

сегодня, 13:52

Краще нехай раша капітулює...

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