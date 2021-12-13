В Кремле заявили, что Запад перебрасывает в Украину боевиков под прикрытием

В Москве считают, что несмотря на заявление западных стран о том, что они не намерены перебрасывать в Украину дополнительные группы военных инструкторов в соседнюю страну все же перебрасываются "боевики", которые по легенде есть военными инструкторами. Также в Украину перебрасывается дополнительное вооружение. Как передает портал "Комментарии", об заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24".

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова отметила, что в Украину не перестает поступать из западных стран вооружение. При этом это не единичные случаи, а контракты на многомиллионные и многомиллиардные поставки. К тому же в Украину приезжают не просто военные инструкторы, а самые настоящие боевики.

При этом в МИД России не смогли назвать ни единого доказательства в подтверждение своих слов.

Спикер МИД РФ также заявила, что Россия считает провокацией ситуацию с украинским кораблем "Донбасс". Захарова назвала ситуация с украинским кораблём звеном целой цепочки провокаций, за которыми стоят украинские спецслужбы.

Также Мария Захарова отметила, что власть в Украине дает указание вводить жесткую цензуру. Именно поэтому в украинских СМИ нельзя встретить критику власти. Журналистов, которые выступают с критикой власти просто запугивают, а каналы, газеты и сайты просто закрывают. Поэтому в стране есть только одна точка зрения, которая не расходится с официальной позицией власти.

Интересно, что в подтверждение своих слово о жесткой цензуре в Украине Мария Захарова также не сумела назвать ни одного подтверждающего ее слова факта.

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