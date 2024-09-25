В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с лидерами Совбеза ООН

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин открыт для контактов с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, об этом заявил его спикер Дмитрий Песков.
Владимир Путин
При этом он напомнил, что 2021 году Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН для обсуждения мировых проблем. Тогда его инициативу поддержали в МИД КНР, подчеркнув важность Совбеза ООН в обеспечении глобальной безопасности.
К слову, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что несколько стран стремятся искусственно форсировать реформу Совета Безопасности ООН, однако Китай и Россия не позволят превратить этот процесс в "опасные игры".
По его словам, для реализации реформ Совбеза ООН потребуется одобрение двух третей стран — членов организации. Лавров заявил, что если эти "уважаемые страны" все же согласятся на изменения, то они "будут маргинализированы в этой реформе", и для них легитимность Совета Безопасности упадет, а не укрепится. При этом он добавил, что Китай полностью разделяет позицию Российской Федерации, обе страны добиваются общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН.
По мнению Лаврова, спешить в этом вопросе нельзя, поскольку вопрос реформирования Совбеза ООН вызывает столкновение национальных интересов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что требование об исключении России из Совета безопасности ООН появилось с начала полномасштабного вторжения в Украину. Оно актуально и сегодня, но добиться этого невероятно сложно.
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