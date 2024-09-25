В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с лидерами Совбеза ООН

Кремлевский диктатор Владимир Путин открыт для контактов с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, об этом заявил его спикер Дмитрий Песков.

Владимир Путин

"Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", — сказал Песков.

При этом он напомнил, что 2021 году Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН для обсуждения мировых проблем. Тогда его инициативу поддержали в МИД КНР, подчеркнув важность Совбеза ООН в обеспечении глобальной безопасности.

К слову, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что несколько стран стремятся искусственно форсировать реформу Совета Безопасности ООН, однако Китай и Россия не позволят превратить этот процесс в "опасные игры".

По его словам, для реализации реформ Совбеза ООН потребуется одобрение двух третей стран — членов организации. Лавров заявил, что если эти "уважаемые страны" все же согласятся на изменения, то они "будут маргинализированы в этой реформе", и для них легитимность Совета Безопасности упадет, а не укрепится. При этом он добавил, что Китай полностью разделяет позицию Российской Федерации, обе страны добиваются общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН.

По мнению Лаврова, спешить в этом вопросе нельзя, поскольку вопрос реформирования Совбеза ООН вызывает столкновение национальных интересов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что требование об исключении России из Совета безопасности ООН появилось с начала полномасштабного вторжения в Украину. Оно актуально и сегодня, но добиться этого невероятно сложно.



