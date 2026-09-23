Президент России Владимир Путин сохраняет готовность к проведению новой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока конкретных договоренностей по поводу такой встречи нет.

Трамп, Зеленский и Путин

"Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом", — отметил Песков, добавив, что никакой конкретики о возможных переговорах пока нет.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал перспективу личной встречи Путина с президентом Владимиром Зеленским. Российская сторона, по его словам, не меняла своей позиции по этому вопросу.

"Если есть желание, он может приехать в Москву", — заявил Песков.

В то же время в Кремле считают преждевременным проведение встречи Путина и Зеленского без предварительной работы на экспертном уровне. Песков заявил, что сначала необходимо провести соответствующую подготовку и проработать ключевые вопросы. По его мнению, встреча лидеров без такой работы будет "пустой тратой времени".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация Президента США Дональда Трампа максимально интенсифицировала дипломатические усилия на международной арене, пытаясь выступить главным посредником в прекращении крупнейшего военного конфликта в Европе.

Официальный Вашингтон посылает четкие сигналы о том, что разрешение кризиса перешло в фазу практической и скоординированной реализации.

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"Мы очень тесно работаем с лидерами России и Украины, и мы доведем это дело до конца, — уверенно заявил Президент США Дональд Трамп, очерчивая застройки текущей американской дипломатической миссии. Давая оценку внутреннему настроению в обоих воюющих государствах, глава Белого дома добавил: — Это произойдет, по-моему, скорее, чем".