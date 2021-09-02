В Кремле заявили о контрмерах, в случае вступления Украины в НАТО

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что возможное вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО) может привести к тому, что Россия примет контрмеры. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, речь идет о перебалансировке ситуации. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Дмитрий Песков уверен, что вступление нашего государство в НАТО является опасностью для Москвы, поскольку таким образом НАТО продолжит привлекать военную инфраструктуру к российским границам:

"Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", — заявил Песков.

Напомним, что накануне в Кремле также отреагировали на состоявшиеся в среду, 1 сентября, переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу "дружбой против России".



Напомним, что 1 сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Америки Джо Байденом. Эксперты подвели главные итоги встречи глав государств. В частности, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко уверен, что ожидать большего от переговоров двух президентов в рамках всего лишь рабочего визита Зеленского в США не стоило. Однако эксперт отмечает, что Соединенные Штаты фактически стали на сторону Украины в оценке нынешней ситуации на Востоке Украины, а также в оккупированном Крыму.

А эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай отмечает, что как и ожидалось, встреча двух президентов была не особо содержательной и носила декларативный характер. Скорее надо смотреть на то, что обсуждали кулуарно. И не только с Байденом.

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