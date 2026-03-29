Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили об "интересных" предложениях США для окончания войны в Украине
В Кремле заявили об "интересных" предложениях США для окончания войны в Украине

Юрий Ушаков заявил, что США выдвинули ряд "полезных" предложений по урегулированию войны в Украине.

29 марта 2026, 14:40
Slava Kot

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты предложили ряд "интересных" инициатив по вариантам завершения войны в Украине. В то же время в Кремле отмечают, что эти предложения пока не были реализованы.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину сообщил, что делегация РФ получила от США несколько идей для окончания войны России против Украины.

"США выдвинули ряд достаточно интересных, я бы сказал полезных, идей и предложений, но пока они не реализованы", – сказал Ушаков.

Также помощник Путина отметил, что, несмотря на предложения США, Россия в международных отношениях на 100% доверяет только себе. По его словам, Москва придерживается принципа "доверяй, но проверяй" при контактах с западными партнерами.

"РФ призывает США повлиять на Украину и Вашингтон вполне способен это сделать. Это именно то, что сейчас нужно", — добавил Ушаков.

Заявление Ушакова прозвучало после контактов между российскими и американскими политиками. 26 марта делегация российских парламентариев провела встречу с членами Конгресса США. В ходе переговоров стороны обсуждали широкий спектр вопросов, в частности, войну в Украине и проблемы стратегической стабильности.

Все члены делегации РФ находились под санкциями США из-за поддержки оккупации Крыма и участия России в войне против Украины. Однако с них временно были сняты ограничения для переговоров. Официальные детали по содержанию предложений США стороны не раскрывают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский рассказал об ультиматуме России по окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что делегация США подарила прилетевшим на переговоры в Соединенные Штаты депутатам РФ странные носки с Трампом.



