Делегація США подарувала депутатам РФ дивні шкарпетки з Трампом

Під час зустрічі делегації Конгресу США з депутатами Держдуми РФ американські представники передали російським парламентарям шкарпетки з зображенням президента Дональда Трампа. Про це повідомив російський депутат Сергій Делягін, коментуючи підсумки переговорів.

Шкарпетки з Трампом подарувала делегація США депутатам РФ

Сергій Делягін заявив, що російські депутати після зустрічі з американськими посадовцями отримали шкарпетки з Трампом. Крім того, до набору подарунків увійшов також особистий значок від американської конгресвумен-республіканки Анни Пауліни Луни. Саме вона виступила організаторкою цієї зустрічі та отримала погодження Державного департаменту США на проведення переговорів.

Російська делегація також підготувала подарунок для американських посадовців. Віце-спікер Держдуми Борис Чернишов передав американцям листівку з автографами членів екіпажу космічного польоту "Союз — Аполлон". За словами російських депутатів, цей сувенір "викликав захоплення у американців".

До складу російської делегації входили кілька відомих політиків, зокрема В’ячеслав Ніконов, який є онуком В’ячеслава Молотова, колишня олімпійська чемпіонка Світлана Журова та член комітету Держдуми з міжнародних справ Олександр Чернишов. Усі вони перебувають під санкціями США через підтримку окупації Криму та участь Росії у війні проти України.

Попри персональні санкції та обмеження на в’їзд, Державний департамент США дозволив російським депутатам відвідати країну. За словами учасників переговорів, під час зустрічі сторони планували обговорити можливості співпраці у сферах економіки, культури та спорту. Водночас Анна Пауліна Луна раніше заявляла, що ключовою темою переговорів мали стати потенційні "мирні ініціативи". Сама ж Луна є співавторкою законопроєкту, який передбачає припинення військової допомоги Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на "кокаїновому" літаку прилетіла на переговори до США група депутатів РФ.

Також "Коментарі" писали, що Трамп похвалив шкарпетки Венса. Що на них було зображено.