Росія У Кремлі заявили про "цікаві" пропозиції США щодо закінчення війни в Україні
У Кремлі заявили про "цікаві" пропозиції США щодо закінчення війни в Україні

Юрій Ушаков заявив, що США висунули низку "корисних" пропозицій щодо врегулювання війни в Україні.

29 березня 2026, 14:40
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Сполучені Штати запропонували низку "цікавих" ініціатив щодо варіантів завершення війни в Україні. Водночас у Кремлі зауважують, що ці пропозиції поки що не були реалізовані.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну повідомив, що делегація РФ отримала від США кілька ідей щодо закінчення війни Росії проти України.

"США висунули низку досить цікавих, я б сказав корисних, ідей та пропозицій, але поки що вони не реалізовані", – сказав Ушаков.

Також помічник Путіна зауважив, що, попри пропозиції США, Росія у міжнародних відносинах на 100% довіряє лише собі. За його словами, Москва дотримується принципу "довіряй, але перевіряй" під час контактів із західними партнерами.

"РФ закликає США вплинути на Україну, і Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно", — додав Ушаков.

Заява Ушакова пролунала після контактів між російськими та американськими політиками. 26  березня делегація російських парламентарів провела зустріч з членами Конгрес США. Під час перемовин сторони обговорювали широкий спектр питань, зокрема війну в Україні та проблеми стратегічної стабільності. 

Усі члени делегації РФ перебували під санкціями США через підтримку окупації Криму та участь Росії у війні проти України. Однак з них тимчасово зняли обмеження для переговорів. Офіційних деталей щодо змісту пропозицій США сторони не розкривають. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Володимир Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що делегація США подарувала депутатам РФ, які прилетіли на переговори до Сполучених Штатів, дивні шкарпетки з Трампом.



