Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Сполучені Штати запропонували низку "цікавих" ініціатив щодо варіантів завершення війни в Україні. Водночас у Кремлі зауважують, що ці пропозиції поки що не були реалізовані.
Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел
Юрій Ушаков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну повідомив, що делегація РФ отримала від США кілька ідей щодо закінчення війни Росії проти України.
Також помічник Путіна зауважив, що, попри пропозиції США, Росія у міжнародних відносинах на 100% довіряє лише собі. За його словами, Москва дотримується принципу "довіряй, але перевіряй" під час контактів із західними партнерами.
Заява Ушакова пролунала після контактів між російськими та американськими політиками. 26 березня делегація російських парламентарів провела зустріч з членами Конгрес США. Під час перемовин сторони обговорювали широкий спектр питань, зокрема війну в Україні та проблеми стратегічної стабільності.
Усі члени делегації РФ перебували під санкціями США через підтримку окупації Криму та участь Росії у війні проти України. Однак з них тимчасово зняли обмеження для переговорів. Офіційних деталей щодо змісту пропозицій США сторони не розкривають.
