С 22 по 24 октября Казань будет принимать 16-й саммит БРИКС. Эта встреча будет отмечаться расширением состава, поскольку к основным пяти странам (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) присоединятся еще четыре новых участника – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Кремль уже назвал это мероприятие "самым масштабным внешнеполитическим проектом", когда-либо проводившимся на территории России, и делает ставку использовать его для демонстрации своей дипломатической значимости на международном уровне, несмотря на западные санкции.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нынешний саммит отмечается присоединением новых членов, впервые расширяющего БРИКС до девяти стран. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, приглашение на саммит направлено 38 государствам, и уже 33 из них подтвердили свое участие. Ожидается, что 24 страны будут представлены на уровне первых лиц, среди которых лидеры Китая, Индии и ЮАР.

По его словам, это мероприятие якобы свидетельствует о дипломатическом триумфе для России и способе продемонстрировать, что, несмотря на международные санкции и дипломатическую изоляцию после вторжения в Украину, Москва остается важным игроком на мировой арене и имеет поддержку глобальных партнеров.

"Мы считаем, что БРИКС — это прообраз многополярности, структура, объединяющая южное и восточное полушарии на основе принципов суверенитета и взаимного уважения", — сказал Лавров.

США и их союзники скептически относятся к перспективам БРИКС как серьезному геополитическому сопернику. В то же время растет обеспокоенность укреплением связей России с такими странами, как Китай, Иран и Северная Корея, особенно на фоне вторжения в Украину. Запад подозревает, что Россия стремится использовать саммит для продвижения своих нарративов о войне и дальнейшего распространения своего влияния в регионах.



Предыдущая встреча БРИКС состоялась в ЮАР без участия российского диктатора Владимира Путина из-за опасений его ареста после выдачи ордера Международного уголовного суда. Однако теперь, в домашних условиях, Путин надеется использовать саммит как средство усиления собственной политической легитимности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после того, как президент Бразилии ударился головой, он передумал ехать на саммит БРИКС в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что на саммит БРИКС в Казань могут приехать террористы.