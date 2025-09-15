Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет преследовать европейцев, которые решились передать замороженные российские активы Украине, "до скончания века". Такое заявление главный приспешник Путина, известный своими угрозами, сделал в соцсетях.

В Кремле звучат откровенные угрозы странам Евросоюза

"По поводу воровства российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами. Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и национальных судах. А в некоторых случаях и во внесудебном порядке", – пишет Медведев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение стран НАТО сбивать российские БПЛА над Украиной будет означать войну НАТО с Россией. Об этом главный приспешник Путина написал в своих соцсетях.

Также ранее Дмитрий Медведев заявил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Такое мнение он высказал в публикуемой пропагандистским агентством ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", — указал Медведев.