В Крыму обнаружили новый тайный дворец Путина: в чем его особенность (ФОТО)

Российские расследователи заявили об обнаружении новой скрытой резиденции российского диктатора Владимира Путина на территории временно оккупированного Крыма. Имение расположено на побережье Черного моря и оснащено частной больницей с операционной, вертолетной площадкой и масштабным спа-комплексом. Об этом говорится в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК).

Тайный дворец Путина в Крыму. Фото из открытых источников

По данным ФБК, новый дворец построили на территории бывшего пансионата "Мыс Айя". До аннексии Крыма этот объект принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу. После 2014 года земля и здания были национализированы и переданы в государственную собственность РФ, после чего там началось масштабное строительство новой резиденции.

Имение расположено в закрытой зоне на побережье Черного моря, что затрудняет доступ гражданских лиц и усиливает предположение о его особом статусе.

Расследователи оценивают стоимость проекта примерно в 10 миллиардов рублей, что эквивалентно почти 130 миллионам долларов США.

Главное здание дворца имеет площадь более 9 тысяч квадратных метров, еще около 5 тысяч квадратных метров занимает гостевой дом. Кроме того, на территории размещены служебные здания для персонала, технические сооружения, собственная набережная, пирс и искусственный пляж.

По данным ФБК, главной особенностью нового дворца Путина стала полноценная собственная больница, обустроенная непосредственно на территории резиденции. В медицинском блоке предусмотрены кабинеты врачей и стоматология, операционная, оборудование для анестезии и искусственной вентиляции легких, рентген и эндоскопические системы, стерилизационные помещения и хранилища медицинских материалов.

Расследователи отмечают, что уровень оснастки соответствует современным клиникам, а не частной даче.

Кроме медицинского блока, в имении есть большой спа-центр с бассейнами, криокамерой и массажными зонами. На нижнем уровне комплекса расположен кинотеатр, бильярдная, винный погреб и зона отдыха с несколькими бассейнами.





ФБК отмечает, что архитектурная схема и внутренняя планировка почти полностью повторяют известную резиденцию Путина в Геленджике.

Официально объект оформлен через цепочку компаний. Формальным владельцем указывается ООО "Берег", связанное с компанией "Голден Гейт", бенефициары которой засекречены. В документах фигурируют те же юристы, что и в деле геленджицкого дворца Путина: Белкин, Ульянов и Шахов.

Кроме того, как отмечает ФБК, в технической задаче на интерьеры прямо прописаны требования Федеральной службы охраны РФ. Это, по словам расследователей, фактически исключает версию "частной резиденции", ведь ФСО охраняет исключительно президента России.

