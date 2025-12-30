Чи живий Путін: у Кремлі відмовилися відповідати після "атаки" на його резиденцію

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація про місцезнаходження російського диктатора Володимира Путіна в момент нібито "атаки" на його резиденцію у Новгородській області не підлягає публічному розголошенню.

Дмитро Пєсков прокоментував питання журналістів, де знаходився Путін, коли нібито дрони атакували його резиденцію на Валдаї.

"Що стосується місцезнаходження президента, в нинішніх умовах ця тема не підлягає публічному обговоренню", — заявив Пєсков.

Речник Кремля також назвав "божевільними" твердження, які ставлять під сумнів версію Москви про атаку українських дронів на резиденцію російського лідера.

За словами представника Кремля, нібито "атака" була спрямована не лише проти Путіна, а й проти президента США Дональда Трампа та його зусиль із просування мирних ініціатив. Водночас Пєсков підтвердив, що Росія не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами, попри жорстку риторику після інциденту.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила "терористичну атаку" на резиденцію Путіна, застосувавши 91 безпілотник. Жодних доказів цієї заяви російська сторона не надала.

Президент України Володимир Зеленський категорично спростував звинувачення, заявивши, що Україна не здійснювала жодних атак на резиденцію російського диктатора, а заяви Москви є черговою інформаційною маніпуляцією.

