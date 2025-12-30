logo_ukra

BTC/USD

87854

ETH/USD

2972.71

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чи живий Путін: у Кремлі відмовилися відповідати після "атаки" на його резиденцію
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи живий Путін: у Кремлі відмовилися відповідати після "атаки" на його резиденцію

Дмитро Пєсков відмовився розкривати, де перебував Путін у момент заявленої Кремлем "атаки" на його резиденцію на Валдаї.

30 грудня 2025, 12:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація про місцезнаходження російського диктатора Володимира Путіна в момент нібито "атаки" на його резиденцію у Новгородській області не підлягає публічному розголошенню. 

Чи живий Путін: у Кремлі відмовилися відповідати після "атаки" на його резиденцію

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков прокоментував питання журналістів, де знаходився Путін, коли нібито дрони атакували його резиденцію на Валдаї.

"Що стосується місцезнаходження президента, в нинішніх умовах ця тема не підлягає публічному обговоренню", — заявив Пєсков.

Речник Кремля також назвав "божевільними" твердження, які ставлять під сумнів версію Москви про атаку українських дронів на резиденцію російського лідера.

За словами представника Кремля, нібито "атака" була спрямована не лише проти Путіна, а й проти президента США Дональда Трампа та його зусиль із просування мирних ініціатив. Водночас Пєсков підтвердив, що Росія не має наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами, попри жорстку риторику після інциденту.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила "терористичну атаку" на резиденцію Путіна, застосувавши 91 безпілотник. Жодних доказів цієї заяви російська сторона не надала.

Президент України Володимир Зеленський категорично спростував звинувачення, заявивши, що Україна не здійснювала жодних атак на резиденцію російського диктатора, а заяви Москви є черговою інформаційною маніпуляцією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що три країни рішуче засудили "атаку" на резиденцію Путіна

Також "Коментарі" писали про реакцію українських військових на "атаку" по резиденції диктатора РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини