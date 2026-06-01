В Крыму серьезные проблемы с бензином: в Кремле впервые отреагировали

В Кремле впервые публично отреагировали на проблемы с горючим в оккупированном Крыму, где в последние дни ввели жесткие ограничения на продажу бензина. Спикер Кремля Дмитрий Песков признал существование трудностей с обеспечением оккупированного полуострова топливом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос об ограничении продажи бензина А-92 и А-95 в Крыму.

"Это текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, стоящие на повестке дня, все уровни власти работают над решением проблем", — заявил Песков.

Напомним, что в конце мая оккупационная администрация полуострова объявила о новых правилах реализации горючего. Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бензин марки А-95 на крупнейших сетях АЗС теперь отпускается преимущественно по талонам. Для частных водителей также установлен предел не более 20 литров на автомобиль в сутки. Кроме того, заправка канистр была запрещена.

Однако даже подобные меры не смогли стабилизировать ситуацию. Местные жители сообщали, что на отдельных автозаправочных станциях дневной запас горючего заканчивался уже утром через несколько часов после открытия. Сходные ограничения были введены и в Севастополе. Там местная оккупационная администрация заявила, что имеющихся запасов хватит примерно на полтора месяца. Основной причиной проблем стали логистические сложности с доставкой горючего на полуостров, вызванные атаками Украины.

