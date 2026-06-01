У Криму серйозні проблеми з бензином: в Кремлі вперше відреагували

У Кремлі вперше публічно відреагували на проблеми з пальним в окупованому Криму, де останніми днями запровадили жорсткі обмеження на продаж бензину. Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав існування труднощів з забезпеченням окупованого півострова паливом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання про обмеження на продаж бензину А-92 та А-95 в Криму.

"Це поточні проблеми, вони підлягають вирішенню. Це питання, які стоять на порядку денному, всі рівні влади працюють над вирішенням проблем", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що наприкінці травня окупаційна адміністрація півострова оголосила про нові правила реалізації пального. Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що бензин марки А-95 на найбільших мережах АЗС відтепер відпускається переважно за талонами. Для приватних водіїв також встановлено ліміт не більше 20 літрів на автомобіль на добу. Крім того, заправка каністр була заборонена.

Однак навіть такі заходи не змогли стабілізувати ситуацію. Місцеві жителі повідомляли, що на окремих автозаправних станціях денний запас пального закінчувався вже вранці, через кілька годин після відкриття. Схожі обмеження були запроваджені й у Севастополі. Там місцева окупаційна адміністрація заявила, що наявних запасів вистачить приблизно на півтора місяця. Основною причиною проблем стали логістичні складнощі з доставкою пального на півострів, які були спричиненні атаками України.

