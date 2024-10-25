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В МИД РФ истерически обратились к Западу и призвали «приструнить» Киев

В МИД РФ требуют, чтобы Киев отказался от своих ультиматумов по переговорам с Россией

сегодня, 17:46
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Ткачик Олеся

Как заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков, "западные кураторы" должны разъяснить своим клиентам в Киеве, что без отказа от ультимативных в отношении России идей перспектив у переговорного процесса по Украине не будет. При этом он заявил, что "ситуация на земле" якобы продолжает меняться.

В МИД РФ истерически обратились к Западу и призвали «приструнить» Киев

Зеленский и Путин

Рябков истерически заявил, что в первую очередь "западные кураторы" Киева должны принять для себя решение об отказе от собственного эскалационного курса, в основе которого безудержная накачка Киева все новыми видами вооружений.

"С другой стороны, эти же [западные] столицы должны внушить своим клиентам, что без отказа от нереалистичных, по факту ультимативных в отношении России идей и без пересмотра разрушительной линии на недопустимость переговоров, чего Киев продолжает придерживаться, без этого ничего не получится. И ситуация на земле будет продолжать меняться не в пользу Киева и его кураторов. И цели "СВО" будут достигнуты", — заявил Рябков.

В то же время, он заявил, что на международных площадках якобы уже появляются идеи, которые предлагают искать пусти мирного решения конфликта в Украине.

"Главным образом ущербным элементом в них является то, что они в минимальной степени касаются коренных причин происходящего, то есть истоков происходящего, и не формируют базовые установки в сфере того, как преодолеть то, что и стало первопричиной нынешнего конфликта", — заявил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин отбросил возможность завершения войны в Украине по "корейскому сценарию". Он заявил, что война может быть завершена только с учетом всех интересов России. Помимо этого, диктатор добавил, что РФ не намерена идти на уступки Киеву. По его словам, мир возможен только при учете всех "реалий на земле". То есть, таким образом, диктатор, фактически продолжает настаивать на том, что в рамках мирных договоренностей Россия должна получить контроль над оккупированными в Украине территориями.




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Источник: https://tass.ru/politika/22229813
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