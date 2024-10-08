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В МИД РФ набросились на НАТО с обвинениями: вспомнили времена СССР

В РФ обвинили НАТО в том, что Альянс нарушил обещание, которые дал руководству СССР

сегодня, 11:33
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Ткачик Олеся

Как заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ Александр Грушко, страны НАТО якобы готовятся к проведению боевых действий против России, однако власти РФ учитывают все возможные варианты развития событий.

В МИД РФ набросились на НАТО с обвинениями: вспомнили времена СССР

НАТО

"Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России", — заявил российский дипломат.

При этом Грушко заявил, что Альянс перебрасывает войска на восточный фланг, размещает на нем склады с оружием, а также обкатывает пути перемещения солдат через Атлантический океан. Кроме того, в недавних учениях альянса в качестве основного противника фигурировала именно Россия, отметил российский чиновник.

В то же время Грушко заявляет, что именно НАТО отказалось вести диалог с Москвой, а политика альянса привела к кризису безопасности в Европе.

Кроме того, российский дипломат заявил, что ситуация в сфере безопасности выглядела бы иначе, если бы НАТО не стремилось любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств. По его словам, если бы альянс остановился на границе Одер-Нейсе, как было обещано руководству Советского союза, единственной зоной соприкосновения Российской Федерации и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше 100 километров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы Украине могут предложить членство в НАТО в обмен на территории. При этом говорится о так называемом немецком сценарии. То есть, в Альянс примут часть Украины, а оккупированные территории отойдут РФ, при этом Киев должен гарантировать, что будет их возвращать исключительно дипломатическим путем.




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Источник: https://ria.ru/20241008/mid-1976881178.html
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