В МИД РФ набросились на Зеленского с новыми обвинениями: что на этот раз придумали

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Ткачик Олеся
В МИД страны-агрессора России отреагировали на план победы Владимира Зеленского в войне. В частности, спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Украина хочет и дальше получить разрешение на то, чтобы бить западным оружием по территории России. По ее мнению, таким требованием Зеленский подталкивает Запад к войне с РФ.
Мария Захарова
Захарова считает, что делая такие заявления Зеленский прекрасно понимает, к чему это может привести, ведь РФ четко обозначила свою позицию по этому вопросу. Кроме того, российский дипломат подчеркнула, что "новый план победы" нацелен на выколачивание денег.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой план победы, который принудит кремлевского диктатора к миру. При этом Зеленский назвал Путина сумасшедшим, который хочет и дальше продолжать войну. Но, считает президент, есть комплекс мероприятий, которые все же могут принудить его к миру.
Также "Комментарии" рассказывали, что план победы Зеленского раскритиковали в Госдуме РФ. Там считают, что Украина хочет втянуть Запад в противостояние с Россией и таким образом начать третью мировую войну.
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