Глава первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что Соединенные Штаты, поставляя на Тайвань вооружение и поощряя "сепаратизм", используют те же методы, что и на Украине.

Россия и США

Дипломат страны-агрессора подчеркнул, что в последнее время тайваньский вопрос стал особым раздражителем в отношениях США и КНР.

"Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины", — заявил Желоховцев.

Он отметил, что Москва и Пекин хорошо понимают риски проникновения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин не будет слышать угрозы, которые исходят от других государств. По его словам, Соединенные Штаты, которые желают "превратить Тайваньский пролив в ад", сами туда направятся первыми. По словам Цяня, Китай не намерен поддаваться на угрозы и запугивания со стороны третьих стран.

При этом известно, что в июне издание The Washington Post сообщало, что США пригрозили устроить в Тайваньском проливе "беспилотный ад", если Китай начнет операцию против острова. Также сообщалось, что Вашингтон и Пекин впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения. В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.



