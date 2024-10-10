Основы для переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики, которую якобы ведут в отношении России Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков.

США и РФ

"Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе", — сказал российский дипломат.

При этом он добавил, что переговоров не будет до тех пор, пока не произойдут изменения по этой линии.

Рябков также заявил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, которые входят в так называемую "ядерную пятерку" — это государства, которые обладают ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне в МИД страны-агрессора заявили, что возможность возникновения ядерной войны резко выросла. Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, "деструктивная политика" Запада угрожает прямым военным столкновением ядерных государств. Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо "одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу.

Также "Комментарии" рассказывали, что 25 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.





