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Ткачик Олеся
Основы для переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики, которую якобы ведут в отношении России Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков.
США и РФ
При этом он добавил, что переговоров не будет до тех пор, пока не произойдут изменения по этой линии.
Рябков также заявил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, которые входят в так называемую "ядерную пятерку" — это государства, которые обладают ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне в МИД страны-агрессора заявили, что возможность возникновения ядерной войны резко выросла. Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, "деструктивная политика" Запада угрожает прямым военным столкновением ядерных государств. Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо "одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу.
Также "Комментарии" рассказывали, что 25 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.
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