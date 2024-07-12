Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил, что Вашингтон, возможно, уже снял ограничения на использование американского оружия Вооруженными силами Украины для ударов вглубь российской территории.

Сергей Рябков

Дипломат страны-агрессора заявил, что на "весьма серьезных уровнях" в Вашингтоне ежедневно идет анализ пределов допустимого с точки зрения применения американского оружия, которое поставляется на вооружение украинской армии.

"Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории уже сняты", — заявил Рябков.

При этом российский дипломат заявил, что якобы верить официальным заявлениям по поводу того, что такого разрешения нет и не будет, нельзя, поскольку якобы вся политика официального Вашингтона — это политика "с тройным дном, даже не с двойным".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина ожидала того, что США позволят ВСУ избивать вглубь российских территорий американским оружием после того, как РФ ударила по детской больнице "Охматдет". Буквально сразу представители Белого дома заявили, что эта кровавая атака ничего не меняет. Как отметили украинские эксперты, просто для американцев атака по детской больнице – это лишь эпизод войны , который ничего не изменю.

Впоследствии в Белом доме попытались неуклюже оправдаться , почему не позволяют Украине наносить удары вглубь России. Там заявили, что Россия – просто большая страна, и ВСУ не смогут уничтожить все аэродромы. Поэтому посоветовали украинцам сконцентрироваться на ударах по оккупированным территориям. Впоследствии что-то подобное повторил и Байден.







