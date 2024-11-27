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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты должны прекратить раскручивать спираль эскалации в Украине, пока ситуация не стала слишком опасной для всех, включая и саму Америку, заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Рябков.
Ракета Орешник
Также Рябков прокомментировал удар ракетой "Орешник" по Днепру. Он заявил, что этим запуском Россия послала Западу "четкий сигнал".
По его словам, Россия как ядерное государство не может быть побеждено.
Помимо этого, он добавил, что страны Запада якобы пребывают в "опасной иллюзии", что смогут одержать стратегическую победу над РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал удар российской ракетой по Днепру предупредительным звонком Западу. На Западе, вероятно, не были впечатлены этим ударом, поэтому Пескову и пришлось выступить с таким заявлением. У кремлевского диктатора Владимира Путина мало козырей, чтобы как-то блеснуть перед вестернами, приходится увеличивать градус блефа.
Также "Комментарии" рассказывали, что заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз высказался о применение гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении.
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