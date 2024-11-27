В МИД РФ перешли к открытым угрозам Западу и выставили требования

Соединенные Штаты должны прекратить раскручивать спираль эскалации в Украине, пока ситуация не стала слишком опасной для всех, включая и саму Америку, заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Рябков.

Ракета Орешник

"Текущая администрация должна остановить эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, иначе ситуация станет слишком опасной для всех, включая сами Соединенные Штаты", — заявил российский дипломат.

Также Рябков прокомментировал удар ракетой "Орешник" по Днепру. Он заявил, что этим запуском Россия послала Западу "четкий сигнал".

"Прекратите снабжать Киев оружием и не поощряйте его к новым военным авантюрам", — расшифровал Рябков этот сигнал.

По его словам, Россия как ядерное государство не может быть побеждено.

"У России достаточно инструментов, чтобы ответить на текущую спираль конфронтации военными средствами", — отметил заместитель министра иностранных дел РФ.

Помимо этого, он добавил, что страны Запада якобы пребывают в "опасной иллюзии", что смогут одержать стратегическую победу над РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал удар российской ракетой по Днепру предупредительным звонком Западу. На Западе, вероятно, не были впечатлены этим ударом, поэтому Пескову и пришлось выступить с таким заявлением. У кремлевского диктатора Владимира Путина мало козырей, чтобы как-то блеснуть перед вестернами, приходится увеличивать градус блефа.

Также "Комментарии" рассказывали, что заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз высказался о применение гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении.



