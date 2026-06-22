Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Европейский Союз якобы готовятся к конфликту с Россией "на рубеже 2030 года". Российский политик сравнил их действия с планом "Барбаросса" – стратегия нападения Германии на СССР в 1941 году.

Александр Грушко. Фото из открытых источников

Александр Грушко заявил, что главной целью западных стран является "стратегическое поражение России".

"Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС… их главная задача — достичь стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года", — сказал Грушко.

Ранее с подобными заявлениями выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он утверждает, что европейские страны якобы стремятся к скорейшему завершению войны в Украине, чтобы разместить там свои военные контингенты. Украину Лавров назвал "ударным кулаком" будущих европейских сил, а также повторил традиционные для Кремля обвинения в адрес ЕС по "экспансии".

"Единая Европа продолжает мечтать об экспансии, намерена осваивать Украину и Молдову, втягивает в свою орбиту Армению", — заявил Лавров.

Однако в НАТО официально объясняют укрепление оборонных возможностей необходимостью сдерживания России после полномасштабного вторжения в Украину. Генсек Североатлантического союза Марк Рютте ранее называл Россию долгосрочной угрозой европейской безопасности и подчеркивал необходимость увеличения оборонных расходов и производства вооружений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заговорили об "ошибке Запада". Все из-за страха Путина проиграть войну против Украины.