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Slava Kot
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Европейский Союз якобы готовятся к конфликту с Россией "на рубеже 2030 года". Российский политик сравнил их действия с планом "Барбаросса" – стратегия нападения Германии на СССР в 1941 году.
Александр Грушко. Фото из открытых источников
Александр Грушко заявил, что главной целью западных стран является "стратегическое поражение России".
Ранее с подобными заявлениями выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он утверждает, что европейские страны якобы стремятся к скорейшему завершению войны в Украине, чтобы разместить там свои военные контингенты. Украину Лавров назвал "ударным кулаком" будущих европейских сил, а также повторил традиционные для Кремля обвинения в адрес ЕС по "экспансии".
Однако в НАТО официально объясняют укрепление оборонных возможностей необходимостью сдерживания России после полномасштабного вторжения в Украину. Генсек Североатлантического союза Марк Рютте ранее называл Россию долгосрочной угрозой европейской безопасности и подчеркивал необходимость увеличения оборонных расходов и производства вооружений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заговорили об "ошибке Запада". Все из-за страха Путина проиграть войну против Украины.