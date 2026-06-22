Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що НАТО та Європейський Союз нібито готуються до конфлікту з Росією "на рубежі 2030 року". Російський політик порівняв їхні дії з планом "Барбаросса"- стратегія нападу Німеччини на СРСР у 1941 році.

Олександр Грушко. Фото з відкритих джерел

Олександр Грушко заявив, що головною метою західних країн є "стратегічна поразка Росії".

"Якщо подивитися на суть політики, дії на міжнародній арені, пріоритети, які формулюють країни НАТО та ЄС… їхнє головне завдання — досягти стратегічної поразки Росії. Звичайно, ми виходимо з того, що вони реально готуються до військового зіткнення з Росією десь на рубежі 2030 року", — сказав Грушко, однак жодних доказів підготовки НАТО до нападу на РФ він не навів.

Раніше з подібними заявами виступав очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Він стверджує, що європейські країни нібито прагнуть швидкого завершення війни в Україні, аби розмістити там свої військові контингенти. Україну Лавров назвав "ударним кулаком" майбутніх європейських сил, а також повторив традиційні для Кремля звинувачення на адресу ЄС щодо "експансії".

"Єдина Європа продовжує мріяти про експансію, має намір освоювати Україну та Молдову, втягує у свою орбіту Вірменію", — заявив Лавров.

Однак у НАТО офіційно пояснюють зміцнення оборонних спроможностей необхідністю стримування Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Генсек Альянсу Марк Рютте раніше називав Росію довгостроковою загрозою для європейської безпеки та наголошував на потребі збільшувати оборонні витрати й виробництво озброєнь.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заговорили про "помилку Заходу". Усе через страх Путіна програти війну проти України.