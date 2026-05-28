В МИД России цинично прокомментировали ситуацию в Старобельске, «забыв» о собственных ударах по Днепру, Киеву и Херсону

Официальное представительство Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередным агрессивным заявлением, пытаясь переложить ответственность за ведение войны на руководство Украины и западных партнеров. Комментируя последние события в Старобельске, представительница страны-агрессорки обвинила Киев в якобы пренебрежении международным правом и террористических методах.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Зеленский ставит ВСУ террористические задачи, – цинично утверждает представитель Кремля, полностью игнорируя регулярные массированные атаки российской армии по гражданским объектам Украины, – а Запад прямым текстом призывает киевский режим "не сбавлять темп"".

По словам Захаровой, действия украинской стороны якобы свидетельствуют об ощущении полной безнаказанности. При этом она обвинила страны Запада в поддержке действий Вооруженных сил Украины, цинично манипулируя темой жертв среди несовершеннолетних.

"Коллективное западное меньшинство не может не осознавать, – заявила российская чиновница, пытаясь снять с РФ ответственность за тысячи жертв среди мирного населения, – что эта детская кровь на их руках".

Подобные пропагандистские заявления звучат особенно грубо на фоне реальных и жестоких военных преступлений самой России. Только вчера армия РФ ударила с РСЗО по детской площадке в Херсоне, убив отца семьи и тяжело ранив мать и двух маленьких девочек. Кроме того, российская авиация и ракетные войска систематически уничтожают жилые кварталы украинских городов.

Среди самых громких преступлений оккупантов:

14 января 2023 года : жестокий ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре , унесший жизни 46 гражданских людей.

: жестокий ракетный удар по жилой многоэтажке в , унесший жизни 46 гражданских людей. 4 апреля 2025 : целенаправленный обстрел баллистикой детской площадки в спальном районе Кривого Рога , где из-за взрыва кассетного "Искандера" погиб 21 человек, среди которых 9 — дети.

: целенаправленный обстрел баллистикой детской площадки в спальном районе , где из-за взрыва кассетного "Искандера" погиб 21 человек, среди которых 9 — дети. 14 мая 2026 : недавний массированный обстрел Дарницкого района Киева , где в результате попадания баллистической ракеты в многоэтажку под завалами погибли 24 человека, в том числе трое детей.

Транслируя подобные нарративы, МИД РФ пытается создать альтернативную информационную картинку и отвлечь внимание мирового сообщества от ежедневного террора против мирного населения Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский ставленник на оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо попытался оправдать очередной теракт оккупантов в Херсоне, обвинив в атаке украинскую сторону. Коллаборант выдал абсурдное заявление о том, что удар по площадке, где погиб мужчина и получили ранения его жена с двумя маленькими дочерьми, якобы организован Киевом для отвлечения внимания от событий в Старобельске.