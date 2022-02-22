В МИД России сообщили об эвакуации дипломатов из Украины

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации объявили о решении вывести дипломатический персонал из Украины, ссылаясь на угрозы физической расправы. Согласно заявлению МИД России, с 2014 года посольство России в Киеве и Генеральные консульства страны в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям.

Россия (фото из открытых источников)

“Против Российского центра науки и культуры в Киеве регулярно устраивались провокации, причинен вред здоровью его руководителя, причинен вред имуществу Центра. Объектом агрессивных действий стали российские дипломаты. Они получали угрозы физического насилия. Их транспортные средства подожгли”, – говорилось в сообщении.

В заявлении отметили, что вопреки обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины "не среагировали на происходящее". Заявление было опубликовано вскоре после того, как Совет Федерации России одобрил просьбу президента России Владимира Путина о введении войск за границу на фоне беспокойства по поводу возможной войны с Украиной.

Напомним, правительство Канады призывает своих граждане не планировать поездки в Украину. Дипломатам же дана рекомендация – вывозить свои семьи из Украины. Причина – большая вероятность российского вторжения. Как передает издание "Комментарии", данная информация опубликована на официальном сайте правительства Канады. В правительстве просят своих граждан без надобности не посещать Украину. Главная причина такого решения состоит в том, что со стороны России нарастает угроза военного вторжения в Украину. К тому же идет увеличение военной мощи в самой стране.

Власти Канады обращаются также к тем соотечественникам, которые в данный момент находятся в Украине, по возможности не продлевать свое пребывание в стране. Издание "theglobeandmail" также сообщило, что дипломатическое ведомство Канады дало рекомендации дипломатам, которые работают в Украине вывозить свои семьи из страны из-за высокой вероятности начала военного конфликта Украины и России. Также в правительстве Канады попросили канадцев не планировать свои поездки в аннексированный Крым и на территорию ОРДЛО.

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