В МИД России упрекнули посла Евросоюза за публикацию фото во время массированной атаки на Украину

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, которая опубликовала фотографию своего пребывания в ванной во время массированной ракетной атаки.

В МИД России упрекнули посола Евросоюза за публикацию фото во время массированной атаки на Украину

Захарова назвала это фото "неэротичной фотографией половой жизни" и обвинила дипломатку в неискренности. По мнению российской чиновницы, Матерновой "не удалось передать весь ужас жизни под бомбами, в том числе из-за слишком комфортной обстановки и слишком злобной мины".

Представитель МИД РФ также упомянула ситуацию на Донбассе, утверждая, что Евросоюз годами игнорировал страдания людей в Донецке и Луганске. "Мы много лет предлагали Европейскому союзу поинтересоваться, как жили люди на Донбассе... Но ЕС не хотел слушать, смеясь над страданиями людей, издеваясь над их мучениями и болями", — заявила она.

Кроме того, Захарова высказала обвинения в адрес руководства ЕС в Брюсселе.

"Катарина Матернова может поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продолжить теперь уже свои мучения, выделив еще пару сотен миллиардов маньякам на Банковой", — резюмировала Мария Захарова.

