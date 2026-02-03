Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала допис посолки Євросоюзу в Україні Катарини Матернової, яка опублікувала фотографію свого перебування у ванній кімнаті під час масованої ракетної атаки.

У МЗС Росії дорікнули посолці Євросоюзу за публікацію фото під час масованої атаки на Україну

Захарова назвала це фото "нееротичною фотографією статевого життя" та звинуватила дипломатку в нещирості. На думку російської посадовиці, Матерновій "не вдалося передати весь жах життя під бомбами, зокрема з причини занадто комфортної обстановки та надто злобної міни".

Представниця МЗС РФ також згадала ситуацію на Донбасі, стверджуючи, що Євросоюз роками ігнорував страждання людей у Донецьку та Луганську. "Ми багато років пропонували Європейському союзу поцікавитися, як жили люди в Донбасі... Але ЄС не хотів слухати, сміючись над стражданнями людей, знущаючись з їхніх мук і болю", — заявила вона.

Крім того, Захарова висловила звинувачення на адресу керівництва ЄС у Брюсселі.

"Катарина Матернова може подякувати своєму начальству в Брюсселі за спонсорування бойні та попросити продовжити тепер уже і свої мучення, виділивши ще пару сотень мільярдів маньякам на Банковій", — резюмувала Марія Захарова.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Захарова прокоментувала візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Києва, зосередивши увагу на його виступі у Верховній Раді. Російська сторона поширює інформацію про те, що генсек виступав перед напівпорожньою залою українського парламенту.