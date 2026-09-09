Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкими пропагандистскими обвинениями в адрес Украины из-за предупреждения опасности полетов в российском воздушном пространстве. Поводом для очередного агрессивного заявления дипломатки стали слова Президента Украины Владимира Зеленского о рисках гражданских лайнеров на фоне регулярных рейдов дальнобойных беспилотников. В Москве эти оговорки традиционно расценили как угрозу безопасности.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Заявление Зеленского об "опасности российского воздушного пространства из-за возможных дроновых атак ВСУ по гражданским самолетам" окончательно обнажило террористическую сущность киевского режима", — цитируют Захарову российские пропагандистские ресурсы.

По мнению пресс-секретаря российского МИД, официальные письма и обращения Киева к международным авиаперевозчикам являются попыткой замаскировать намерения по дестабилизации гражданского сообщения.

"Формулирование, одетое в форму "заботы" и "предупреждений" для международных авиакомпаний и страховщиков, на самом деле представляет собой открытый шантаж, — утверждает представитель страны-агрессорки, — право на намерения и легализацию воздушного терроризма уже на государственном уровне".

Российская чиновница попыталась увязать украинские заявления с ситуацией на передовой, уверяя, что удары по тыловым объектам РФ якобы призваны компенсировать отсутствие значительных успехов на линии фронта. Особое возмущение в Кремле вызвал тезис украинского лидера о несовместимости гражданских полетов с боевыми действиями в небе.

"Фраза Зеленского о том, что "гражданской авиации среди беспилотников не место", — это не просто констатация факта, — настаивает Захарова, — а прямая угроза уничтожения пассажирских лайнеров украинскими БПЛА с последующей попыткой снять с себя ответственность, переложить ее на кого угодно, "списать" на "случай".

Она также пожаловалась, что Украина целенаправленно бьет по российской экономике, пытаясь запугать иностранных перевозчиков, которые до сих пор выполняют рейсы в крупные хабы РФ, в частности Москву и Санкт-Петербург. В то же время Захарова поспешила заверить внутреннюю аудиторию, что российские аэродромы надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые якобы способны останавливать любые аппараты на дальних подступах. Напоследок представитель МИД РФ в очередной раз озвучила стандартные штампы Кремля о "беспомощности Запада" и неизбежности выполнения задач так называемой "спецоперации".

"Подобные заявления лишь подтверждают оправданность и безальтернативность целей специальной военной операции, — резюмировала Мария Захарова, использовав обязательный эвфемизм для обозначения захватнической войны. — Главной из которых является полная ликвидация угроз безопасности российских граждан, откуда бы они ни исходили – из земли или из воздуха".

Эксперты отмечают, что такая нервная реакция Москвы обусловлена, прежде всего, растущей эффективностью украинских дальнобойных систем, которые все чаще вынуждают российские власти вводить планы "Ковер" и закрывать большие аэропорты.

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