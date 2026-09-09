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Недилько Ксения
Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкими пропагандистскими обвинениями в адрес Украины из-за предупреждения опасности полетов в российском воздушном пространстве. Поводом для очередного агрессивного заявления дипломатки стали слова Президента Украины Владимира Зеленского о рисках гражданских лайнеров на фоне регулярных рейдов дальнобойных беспилотников. В Москве эти оговорки традиционно расценили как угрозу безопасности.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
По мнению пресс-секретаря российского МИД, официальные письма и обращения Киева к международным авиаперевозчикам являются попыткой замаскировать намерения по дестабилизации гражданского сообщения.
Российская чиновница попыталась увязать украинские заявления с ситуацией на передовой, уверяя, что удары по тыловым объектам РФ якобы призваны компенсировать отсутствие значительных успехов на линии фронта. Особое возмущение в Кремле вызвал тезис украинского лидера о несовместимости гражданских полетов с боевыми действиями в небе.
Она также пожаловалась, что Украина целенаправленно бьет по российской экономике, пытаясь запугать иностранных перевозчиков, которые до сих пор выполняют рейсы в крупные хабы РФ, в частности Москву и Санкт-Петербург. В то же время Захарова поспешила заверить внутреннюю аудиторию, что российские аэродромы надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые якобы способны останавливать любые аппараты на дальних подступах. Напоследок представитель МИД РФ в очередной раз озвучила стандартные штампы Кремля о "беспомощности Запада" и неизбежности выполнения задач так называемой "спецоперации".
Эксперты отмечают, что такая нервная реакция Москвы обусловлена, прежде всего, растущей эффективностью украинских дальнобойных систем, которые все чаще вынуждают российские власти вводить планы "Ковер" и закрывать большие аэропорты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , почему в России не закроют рот Медведеву и Соловьеву.