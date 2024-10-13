Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, Украину вряд ли примут в НАТО.

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"Не думаю, что руководству НАТО, то есть руководству европейских стран и Америки, нужно, чтобы у них был прямой конфликт с Россией", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в западной прессе снова активно начали раздувать вопрос о возможности вступления Украины в НАТО частями. При этом, как отметил политолог Тарас Загородний, активно продвигать эту идею начал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, такими разговорами Украине просто "заговаривают зубы", чтобы не предоставить ВСУ разрешение на использование западного оружия для ударов по территории России. При этом эксперт убежден, что Украину не примут в НАТО до тех пор, пока она не восстановится в границах 1991 года. Кроме того, эксперт уверен, что Россия никогда не согласится на членство Украины в Альянсе, ведь одной из целей так называемой "специальной военной операции" является именно предотвращение членства Украины в НАТО.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Администрации президента США Джо Байден решили, как он может уйти красиво, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. По его словам, там пришли к выводу, что "оставить после себя вековое наследие" — это остановить войну в Украине, но не так, как хочет Киев и украинцы. Оставить после себя достопамятное наследие" — это нагнуть Украину на то, чтобы она "добровольно-принудительно" признала свое частичное поражение в войне с Россией, после чего наши западные союзники провозгласят это общей победой Украины и Запада "в пределах реально достижимого".



