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В Минобороны РФ на фоне истерик Путина пытаются успокоить россиян: о чем речь

В Минобороны РФ считают, что Запад просто хочет психологические воздействовать на россиян, предоставив Украине право бить по России

сегодня, 14:27
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Ткачик Олеся

В Минобороны РФ отреагировали на информацию о том, что Украина может получить разрешение бить по территории России американским и британским оружием. Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, такое разрешение якобы никак не повлияет на обстановку на фронте.

В Минобороны РФ на фоне истерик Путина пытаются успокоить россиян: о чем речь

Апты Алаудинов

"Понятное дело, что это методы ведения психологической войны против нашего населения. Они могут запросто это разрешение дать, и они, я больше чем уверен, это разрешение дадут. Но встает вопрос: а сколько этих ракет, которые они передадут Украине? Что можно сделать за счет этого количества ракет, что можно поменять непосредственно на фронте? Абсолютно ничего", — заявил Алаудинов.

При этом он заявил, что якобы РФ будет сражаться до тех пор "пока не победит".

"Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт движется и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит", — самоуверенно заявил Алаудинов.

Хотя на самом деле, предоставление Украине права бить по территории России американским и британским оружием является болезненным вопросом. Настолько болезненным, что даже кремлевский диктатор Владимир Путин лично разразился угрозами в адрес стран НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Песков при этом подчеркнул, что союзники Украины "все услышали".




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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/21856571
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