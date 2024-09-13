В Минобороны РФ отреагировали на информацию о том, что Украина может получить разрешение бить по территории России американским и британским оружием. Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, такое разрешение якобы никак не повлияет на обстановку на фронте.

Апты Алаудинов

"Понятное дело, что это методы ведения психологической войны против нашего населения. Они могут запросто это разрешение дать, и они, я больше чем уверен, это разрешение дадут. Но встает вопрос: а сколько этих ракет, которые они передадут Украине? Что можно сделать за счет этого количества ракет, что можно поменять непосредственно на фронте? Абсолютно ничего", — заявил Алаудинов.

При этом он заявил, что якобы РФ будет сражаться до тех пор "пока не победит".

"Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт движется и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит", — самоуверенно заявил Алаудинов.

Хотя на самом деле, предоставление Украине права бить по территории России американским и британским оружием является болезненным вопросом. Настолько болезненным, что даже кремлевский диктатор Владимир Путин лично разразился угрозами в адрес стран НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Песков при этом подчеркнул, что союзники Украины "все услышали".



