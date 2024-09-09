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В Минобороны РФ назвали финальную цель для завершения «СВО» в Украине

В России заявили, что «СВО» завершиться, когда армия агрессора сможет «уничтожить» резервы Украины

сегодня, 11:13 comments1364
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Ткачик Олеся

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что якобы ВСУ имеют в распоряжении до четырех бригад, которые Киев может использовать на любом направлении.

В Минобороны РФ назвали финальную цель для завершения «СВО» в Украине

Апты Алаудинов

"У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад", — сказал Алаудинов.

По его словам, якобы российские войска наблюдают за тем, где и как этот личный состав будет задействован. Алаудинов также не исключил, что уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения так называемой "специальной военной операции".

Помимо этого, он в очередной раз прокомментировал позор России на Курском направлении. В частности, он заявил, что в Курске именно Силы специальных операций (ССО) ВСУ возглавили ударный кулак. При этом он опять придумал каких-то наемников в рядах украинской армии.

"Ударный кулак, который был направлен на курское направление, возглавляли ССО. У них очень большое количество наемников было непосредственно, когда они входили на территорию Курской области", — сказал Алаудинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алаудинов уже объявлял о том, что так называемая "специальная военная операция" России в Украине уже завершена и теперь нужно только объединить народы, чтобы потом жить "в дружбе".

При этом министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил о том, что для РФ украинцы якобы в большинстве случаев все еще являются "братским народом".




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Источник: https://tass.ru/
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