Как заявил РФ заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, поставленные в ходе так называемой "специальной военной операции" задачи выполняются.

Апты Алаудинов

"Задачи в "СВО" выполняются, все нормально. Я считаю, что то, что мы дали людям [из Донбасса и Новороссии] возможность самим принять решение, где и с кем они хотят быть, это очень правильно в свете тех событий, которые разворачиваются сегодня в мире", — заявил представитель армии страны агрессора.

При этом Алаудинов добавил, что жители Донбасса и "Новороссии" якобы никогда не были отдельными от русского общества.

"Там проживали люди, которые всегда говорили на русском языке, считали себя русскими, и за это страдали последние 8 лет. Решение правильное, и мы должны делать все для того, чтобы люди, которые являются нашими и по духу, и по крови, были защищены от наших врагов", — отметил он.

Алаудинов также сказала, что жители Донбасса "терпели", думали, что все наладится, "ждали, пока человечество, Украина образумится и сделают так, чтобы эти люди перестали погибать каждый день под снарядами украинских формирований".

"Поняв, что не то, что они не собираются поправлять эту ситуацию, а, наоборот, усугубляют — забрали у русских все, что можно было, язык, на котором говорили их предки — вынуждены были, по сути своей, вступиться и защитить наших родных людей, которые проживали на территории, которая называлась Украина. И, конечно, если население этих субъектов приняло решение о том, что оно больше уже не может находиться в составе украинской хунты, то, я считаю, что это было очень правильное решение", — добавил представитель армии страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле заявили, что будут продолжать войну, пока не будут выполнены цели так называемой "СВО".



