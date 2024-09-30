Как заявил РФ
заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир
спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, поставленные в ходе
так называемой "специальной военной операции" задачи выполняются.
Апты Алаудинов
"Задачи в "СВО"
выполняются, все нормально. Я считаю, что то, что мы дали людям [из Донбасса и
Новороссии] возможность самим принять решение, где и с кем они хотят быть, это
очень правильно в свете тех событий, которые разворачиваются сегодня в
мире", — заявил представитель армии страны агрессора.
При этом Алаудинов
добавил, что жители Донбасса и "Новороссии" якобы никогда не были отдельными от
русского общества.
"Там
проживали люди, которые всегда говорили на русском языке, считали себя
русскими, и за это страдали последние 8 лет. Решение правильное, и мы должны
делать все для того, чтобы люди, которые являются нашими и по духу, и по крови,
были защищены от наших врагов", — отметил он.
Алаудинов также сказала,
что жители Донбасса "терпели", думали, что все наладится, "ждали, пока
человечество, Украина образумится и сделают так, чтобы эти люди перестали
погибать каждый день под снарядами украинских формирований".
"Поняв, что
не то, что они не собираются поправлять эту ситуацию, а, наоборот, усугубляют —
забрали у русских все, что можно было, язык, на котором говорили их предки —
вынуждены были, по сути своей, вступиться и защитить наших родных людей,
которые проживали на территории, которая называлась Украина. И, конечно, если
население этих субъектов приняло решение о том, что оно больше уже не может
находиться в составе украинской хунты, то, я считаю, что это было очень
правильное решение", — добавил представитель армии страны-агрессора.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в Кремле заявили, что будут продолжать войну, пока не будут
выполнены цели так называемой "СВО".
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