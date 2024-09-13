В Минобороны РФ заявили, что НАТО силой будет принуждать Кремль к переговорам

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Замминистра обороны страны-агрессора генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО хочет силой принудить Россию к мирным переговорам на условиях Киева. По его словам, именно поэтому Альянс якобы строит планы по отправке своих войск в Украину.
НАТО и Россия
Он также заявил, что на этом фоне "США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины", в которой, как полагает РФ, "порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО неоднократно подчеркивали, что они не отправят своих военных в Украину. Об этом также говорил президент США Джо Байден. Он неоднократно подчеркивал, что американские военные не будут принимать участие в боевых действиях в Украине. Кроме того, известно, что США и Британия до сих пор никак не могут решиться предоставить Украине разрешение бить их оружием вглубь России. И этом при том, что РФ недавно получила от Ирана баллистические ракеты и готовится бить ими по территории Украины.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова решить "конфликт" в Украине дипломатическим путем.
Новости