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В Минобороны РФ заявили, что НАТО силой будет принуждать Кремль к переговорам

В Минобороны РФ считают, что НАТО отправит свои войска в Украину

сегодня, 10:26
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Ткачик Олеся

Замминистра обороны страны-агрессора генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО хочет силой принудить Россию к мирным переговорам на условиях Киева. По его словам, именно поэтому Альянс якобы строит планы по отправке своих войск в Украину.

В Минобороны РФ заявили, что НАТО силой будет принуждать Кремль к переговорам

НАТО и Россия

"Киеву оказывается всестороннее военное содействие. "Фашистскому националистическому режиму" передаются современные вооружения, подталкивая киевских марионеток к нанесению ударов по российской территории. С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск в Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", — сказал Фомин во время выступления на Сяншаньском форуме.

Он также заявил, что на этом фоне "США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины", в которой, как полагает РФ, "порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО неоднократно подчеркивали, что они не отправят своих военных в Украину. Об этом также говорил президент США Джо Байден. Он неоднократно подчеркивал, что американские военные не будут принимать участие в боевых действиях в Украине. Кроме того, известно, что США и Британия до сих пор никак не могут решиться предоставить Украине разрешение бить их оружием вглубь России. И этом при том, что РФ недавно получила от Ирана баллистические ракеты и готовится бить ими по территории Украины.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова решить "конфликт" в Украине дипломатическим путем.




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Источник: https://tass.ru/
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