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В Минобороны России "анонсировали" новые удары по Украине: где ждать взрывов

Фактически в Минобороны России предупредили об ударах по Криворожской ТЭС

сегодня, 10:50 comments1239
Автор:

Кравцев Сергей
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Министерство обороны страны-агрессора заявило, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в Telegram.

В Минобороны России "анонсировали" новые удары по Украине: где ждать взрывов

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ обвиняют ВСУ в том, что они разместили свои силы на территории Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск), чем поставили Криворожскую ТЭС под удар. Россияне отмечают, что военные РФ не наносили удар по ТЭС и теперь, якобы для того, чтобы обвинить оккупантов, украинцы сами попытаются взорвать элементы электростанции. 

Забегая наперед у Шойгу также заявляют, что Киев уже собрал "поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".

Минобороны России оправдывается, заявляя, что, если и произойдет гуманитарная и энергетическая катастрофу, то путинский режим к этому не будет иметь никакого отношения.                                                  

На такое сообщение Минобороны РФ оперативно среагировали в компании ДТЭК. В пресс-службе предприятия заявили, что информация оборонного ведомства РФ является фейком и никаких военных на территории электростанции нет и не было. Единственные, кто находится на территории ТЭС – это работники, которые обеспечивают бесперебойную работу электростанции.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин послушает Зеленского и посмотрит в глаза Джонсону: Кремль подтвердил участие президента России в саммите G20.

Также издание "Комментарии" сообщало – удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло.




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Источник: https://telegra.ph/Zayavlenie-Mezhvedomstvennogo-koordinacionnogo-shtaba-Rossijskoj-Federacii-po-gumanitarnomu-reagirovaniyu-ot-27-iyunya-2022-g-06-27
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