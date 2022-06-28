В Минобороны России "анонсировали" новые удары по Украине: где ждать взрывов

Министерство обороны страны-агрессора заявило, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ обвиняют ВСУ в том, что они разместили свои силы на территории Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск), чем поставили Криворожскую ТЭС под удар. Россияне отмечают, что военные РФ не наносили удар по ТЭС и теперь, якобы для того, чтобы обвинить оккупантов, украинцы сами попытаются взорвать элементы электростанции.

Забегая наперед у Шойгу также заявляют, что Киев уже собрал "поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".

Минобороны России оправдывается, заявляя, что, если и произойдет гуманитарная и энергетическая катастрофу, то путинский режим к этому не будет иметь никакого отношения.

На такое сообщение Минобороны РФ оперативно среагировали в компании ДТЭК. В пресс-службе предприятия заявили, что информация оборонного ведомства РФ является фейком и никаких военных на территории электростанции нет и не было. Единственные, кто находится на территории ТЭС – это работники, которые обеспечивают бесперебойную работу электростанции.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин послушает Зеленского и посмотрит в глаза Джонсону: Кремль подтвердил участие президента России в саммите G20.

Также издание "Комментарии" сообщало – удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!