logo

BTC/USD

71203

ETH/USD

2103.47

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия «В мире взрывы, а у нас стабильность»: Володин призвал россиян ценить политический режим Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

«В мире взрывы, а у нас стабильность»: Володин призвал россиян ценить политический режим Путина

Вместо развития – дорожить режимом: Володин объяснил, почему россияне должны поддерживать действующую власть

13 марта 2026, 21:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава российской Госдумы Вячеслав Володин выступил с очередным заявлением, направленным на поддержку культа действующей власти. Он призвал граждан РФ ценить политическую модель, выстроенную Владимиром Путиным, выдавая ее за единственный островок покоя на фоне глобальных конфликтов.

По мнению Володина, именно установленный в стране режим является гарантом безопасности в условиях международных кризисов.

"Смотрите в мире напряженность, турбулентность, взрывы, а у нас стабильность. Вот этим нужно дорожить", — заявил чиновник, игнорируя реалии войны и внутренние проблемы России.

Спикер российского парламента также добавил, что сохранение этой кажущейся "стабильности" является ключевым условием для дальнейшего существования государства.

"Наша главная задача состоит в том, чтобы на основе этой "стабильности" обеспечить развитие страны", — подытожил Володин.

Такие высказывания российских топ-чиновников традиционно появляются на фоне растущей изоляции РФ и экономического давления, пытаясь убедить внутреннюю аудиторию в правильности избранного Кремлем курса. Кроме того, взрывы во многих городах России Володин "не замечает", считая это стабильностью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире устроил настоящую истерику из-за успешной атаки ВСУ на Брянск ракетами "Storm Shadow". Комментируя сообщения местных жителей о том, что российская противовоздушная оборона при обстреле фактически не работала, он обвинил горожан в работе на врага.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости