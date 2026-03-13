Глава российской Госдумы Вячеслав Володин выступил с очередным заявлением, направленным на поддержку культа действующей власти. Он призвал граждан РФ ценить политическую модель, выстроенную Владимиром Путиным, выдавая ее за единственный островок покоя на фоне глобальных конфликтов.

По мнению Володина, именно установленный в стране режим является гарантом безопасности в условиях международных кризисов.

"Смотрите в мире напряженность, турбулентность, взрывы, а у нас стабильность. Вот этим нужно дорожить", — заявил чиновник, игнорируя реалии войны и внутренние проблемы России.

Спикер российского парламента также добавил, что сохранение этой кажущейся "стабильности" является ключевым условием для дальнейшего существования государства.

"Наша главная задача состоит в том, чтобы на основе этой "стабильности" обеспечить развитие страны", — подытожил Володин.

Такие высказывания российских топ-чиновников традиционно появляются на фоне растущей изоляции РФ и экономического давления, пытаясь убедить внутреннюю аудиторию в правильности избранного Кремлем курса. Кроме того, взрывы во многих городах России Володин "не замечает", считая это стабильностью.

