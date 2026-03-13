Очільник російської Держдуми В’ячеслав Володін виступив із черговою заявою, спрямованою на підтримку культу чинної влади. Він закликав громадян РФ цінувати політичну модель, вибудувану Володимиром Путіним, видаючи її за єдиний острівець спокою на фоні глобальних конфліктів.

На думку Володіна, саме встановлений у країні режим є гарантом безпеки в умовах міжнародних криз.

"Дивіться, у світі напруженість, турбулентність, вибухи, а у нас стабільність. Ось цим треба дорожити", — заявив посадовець, ігноруючи реалії війни та внутрішні проблеми Росії.

Спікер російського парламенту також додав, що збереження цієї уявної "стабільності" є ключовою умовою для подальшого існування держави.

"Наше головне завдання полягає в тому, щоб на основі цієї "стабільності" забезпечити розвиток країни", — підсумував Володін.

Такі висловлювання російських топчиновників традиційно з’являються на тлі зростаючої ізоляції РФ та економічного тиску, намагаючись переконати внутрішню аудиторію у правильності обраного Кремлем курсу. Крім того, вибухи у багатьох містах Росії Володін "не помічає", вважаючи це стабільністю.

