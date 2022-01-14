В московской гостинице упал лифт: есть погибшие

В российской столице около 21 часов по московскому времени произошла трагедия 13 января. В одной из дорогих гостиниц Москвы упал лифт. Об этом пишет Дождь.

В отеле упал лифт, фото из Twitter

Известно, что инцидент произошел в "Президент-отеле", расположенном по улице Большая Якиманка. В лифте находились двое работников службы по обслуживанию лифтов, когда тот упал в шахту. На место происшествия вызвали спасателей, полицию и медиков экстренной медицинской помощи.

Как сообщают в пресс-службе главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Москве, в шахте лифта обнаружили тела двух погибших мужчин в возрасте 32 и 31 года, граждан Армении. На момент падения погибшие рабочие проводили в лифте для персонала гостиницы ремонтные работы.

Также известно, что лифт упал с высоты седьмого этажа. По словам пресс-секретаря прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, по факту гибели двух человек в прокуратуре начали проверку соблюдения правил безопасности труда в отеле.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи городского управления Следственного комитета. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура.

Как сообщал портал "Комментарии", в российском городе Иркутск местный житель поместил в лифт жилого дома самодельную бомбу. Такую засаду он устроил для одного из своих соседей, с которым враждовал.

Также мы писали, что в Казани наемный убийца застрелил жертву из карабина прямо в кабинке лифта. Убийство произошло в одном из высотных зданий на улице Минской. Незнакомый с оружием, это был карабин "Сайга", зашел за человеком в лифт. Там он хладнокровно застрелил мужчину выстрелом в голову.

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