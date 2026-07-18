У Московській області жорсткі прильоти та сильні пожежі: деталі

Цієї ночі дрони масовано атакували Московську область відразу в кількох місцях. Повідомляється про поразку складів та НПЗ.

Удар по Московській області. Фото: з відкритих джерел

Атаки на різні міста Московської області тривала всю ніч. Також була інформація про вибухи у Твері та Володимирі.

Проте найяскравіші вибухи зафіксовано у місті Електросталь. Там уражені логістичні споруди складів Wildberries. Як видно з тих фото та відео, які у мережу викладали місцеві жителі, місто накрило потужну хмару диму. Повідомляється про пожежі та руйнування складських приміщень.

Окрім електросталі під атаку потрапила нафтобаза у підмосковному Ногінську. Це нафтобаза класу IIIа, кількість резервуарів – 24 шт., обсяг резервуарного парку – 11500 м³.

Однак там є Ногінський завод паливної апаратури, тому дані ще уточнюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари по військових об'єктах на території Росії поки що не змінили підхід Кремля до ведення війни. За його словами, Москва й надалі відповідає на дії України масованими атаками із застосуванням ракет та безпілотників, не демонструючи готовності до припинення бойових дій. Про це глава держави повідомив під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Києві.

Під час спілкування з журналістами Зеленського запитали, чи вплинуло посилення українських ударів по тилових районах Росії на позицію Кремля і чи надходять звідти якісь сигнали про можливі зміни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва знову дістала ядерну карту: у Кремлі зробили нову загрозливу заяву.