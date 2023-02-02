В Москве арестовали американку, гулявшую с коровой по Красной площади

В России задержали гулявшую с коровой по Москве американку. Фото из открытых источников

Гражданку США Алисию Дэй, которая является зоозащитницей и вегетарианкой, арестовали на Красной площади в Москве. Девушка гуляла с коровой и выкрикивала лозунг "животные – не еда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

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Российские силовики задержали американку за участие в несанкционированной акции протеста. Судьи Тверского районного суда заявили, что 34-летняя женщина сопротивлялась во время задержания. Американцы выдвинули два обвинения на общую сумму в 20 тыс. рублей, также Дэй могут заключить в тюрьму до 15 дней или отправить на 120 часов общественных работ.

"Я купила теленка, чтобы его не съели. Я решила отвезти его в такое хорошее место и показать ему страну", — сказала Алисию Дэй.

Российские СМИ сообщают, что Алисия Дэй въехала в РФ по туристической визе 21 января и работала в стране по организации защиты животных.

Это уже не первый курьезный случай с американкой. В 2021 году американка жила в украинском городе Днепре. Алисия Дэй купила в селе поросенка и выгуливала его по городу, животное жило вместе с женщиной на съемной квартире. Также в планах Дэй было выкупить теленок, который она хотела спасти от убийства. Оба животных забрали и передали в приют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции проходят массовые протесты против пенсионной реформы. Большинство протестующих – женщины, которым увеличат пенсионный возраст до 64 лет, сейчас он составляет 62 года.

Также "Комментарии" писали то, что активистку Грету Тунберг и ее коллегу из Африки выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2023 году.