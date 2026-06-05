На Петербурзькому міжнародному економічному форумі російська влада знову спробувала переконати світ у стійкості економіки країни, незважаючи на дедалі помітніші ознаки кризових процесів. Високопосадовці навперебій розповідали про успіхи, зростання доходів населення та відсутність серйозних проблем, проте реальні показники свідчать про протилежне.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Заступник глави адміністрації президента РФ Максим Орєшкін заявив, що за останні три роки економіка Росії зросла на 10%, тоді як економіка Європи – лише на 3%. Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив про зростання реальних доходів росіян більш як на 24% та пообіцяв швидке погашення зовнішніх зобов'язань. Доповнювали оптимістичну картину заяви про перспективи іпотечного кредитування та стабільність паливного ринку.

Проте експерти Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на суттєві протиріччя між офіційною риторикою та реальним станом економіки. Рекордно низький безробіття, яким пишається Кремль, насправді свідчить про масштабний дефіцит робочої сили. Нестача кадрів розганяє зарплати як в оборонному секторі, так і громадянській економіці, що посилює інфляційний тиск.

Додатковим ударом стають фінансові проблеми держави. За даними, озвученими президентом України Володимиром Зеленським, дефіцит федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2026 року наблизився до 80 мільярдів доларів. Росія продовжує витрачати ресурси на війну, виснажуючи ліквідні резерви Фонду національного добробуту.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з паливом. У Білгородській, Курській, Московській та Ленінградській областях вже почали обмежувати продаж бензину через дефіцит, що зростає, який пов'язують з українськими ударами по нафтовій інфраструктурі. Керівник банку ВТБ Андрій Костін також попередив про ризик стагнації економіки цього року.

Таким чином, поки Кремль демонструє світові картину економічної стабільності, всередині країни наростають проблеми, які дедалі важче приховувати навіть за гучними заявами з міжнародних форумів.

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