В Москве известному музыканту выстрелили в лицо

В столице России известному музыканту выстрелили в голову. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Андрей Бледный. Фото:instagram.com/blednyi_2517

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 сентября в Москве. Сообщается, что на площади Тверской Заставы неизвестный злоумышленник совершил два выстрела из травматического пистолета в Андрея Бледного (Позднухова). Музыкант является солистом популярной российском рэп-группы 25/17.

Несмотря на полученные травмы в области головы, Позднухов отказался от госпитализации и дачи показаний. Музыкант заявил, что поедет домой. Позже стало известно, что мужчина пропал.

По информации СМИ, родственники Бледного не могут выйти с ним на связь и намерены обратится в правоохранительные органы, если он не объявится до конца дня.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Соединённых Штатах Америки пропала актриса Таня Фиар. Женщина сыграла одну из ролей в популярном британском телесериале. О пропаже сообщила подруга Фиар. Последний раз её видели девятого сентября. Помимо роли в известном сериале, Фиар снялась еще в нескольких фильмах, например "Пипец 2".

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США погиб Мик Бридген. Он работал тур-менеджером у легендарной британской рок-группы The Rolling Stones и американского певца Боба Дилана. О смерти мужчины сообщила его супруга. Она рассказала, что в этот момент он рыл могилу для своей собаки. Очевидец происшествия видел, как Бридгена накрыло землей. Он вызвал медиков, однако тот скончался мгновенно.





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