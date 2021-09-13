В Москве известному музыканту выстрелили в лицо

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Денис Подставной
В столице России известному музыканту выстрелили в голову. Об этом сообщает издание "Корреспондент".
Андрей Бледный. Фото:instagram.com/blednyi_2517
Как стало известно, инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 сентября в Москве. Сообщается, что на площади Тверской Заставы неизвестный злоумышленник совершил два выстрела из травматического пистолета в Андрея Бледного (Позднухова). Музыкант является солистом популярной российском рэп-группы 25/17.
Несмотря на полученные травмы в области головы, Позднухов отказался от госпитализации и дачи показаний. Музыкант заявил, что поедет домой. Позже стало известно, что мужчина пропал.
По информации СМИ, родственники Бледного не могут выйти с ним на связь и намерены обратится в правоохранительные органы, если он не объявится до конца дня.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Соединённых Штатах Америки пропала актриса Таня Фиар. Женщина сыграла одну из ролей в популярном британском телесериале. О пропаже сообщила подруга Фиар. Последний раз её видели девятого сентября. Помимо роли в известном сериале, Фиар снялась еще в нескольких фильмах, например "Пипец 2".
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США погиб Мик Бридген. Он работал тур-менеджером у легендарной британской рок-группы The Rolling Stones и американского певца Боба Дилана. О смерти мужчины сообщила его супруга. Она рассказала, что в этот момент он рыл могилу для своей собаки. Очевидец происшествия видел, как Бридгена накрыло землей. Он вызвал медиков, однако тот скончался мгновенно.
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