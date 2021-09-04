В Москве начали продавать воздух: зачем

Жителям столицы России предлагают приобрести странный товар, который не найти на полках магазина. Отныне, каждый желающий может приобрести воздуха из элитного района Москвы — Патриарших прудов. Об этом пишет Telegram канал "Новости Москвы".

Москвичам предложили запастись "элитным" воздухом / фото t.me/moscowmap

На опубликованных кадрах видно, что необычный товар продается в магазине под названием "Воздух Патрика", который должна открыться на Патриарших прудах. По информации, которая указана на информационном стенде, воздух собрали в окрестностях района. Стоит такое удовольствие 100 рубля за пол-литра. В переводе на украинские гривны — это 37 гривен.

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Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России теперь все пользователи интернета как на долони. Теперь каждый пользователь всемирной паутины Интернет, проживающий на территории России, окажется под чутким наблюдением российского правительства. Правительство РФ обяжет сайты пересылать единому измерителю аудитории в Рунете перечень страниц и сайтов, которые посещал тот или иной пользователь сети. Также власти РФ распорядились иметь доступ ко всем IP-адресам и теперь легко могут вычислить их геолокацию.

Напомним, что в России парашютист зацепился за кондиционер на многоэтажке. В российском городе Краснодар парашютист зацепился за многоэтажку во время приземления. Парашютист из летного училища при выполнении учебного прыжка не смог верно рассчитать траекторию и при посадке зацепился за один из кондиционеров, установленный на многоквартирном доме в спальном районе. К счастью, в этот момент дома находились хозяева квартиры, которые пустили через окно к себе домой повислого на доме мужчину. У жителей претензий к парашютисту нет.

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