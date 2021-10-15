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В Москве неизвестные сорвали показ фильма о Голодоморе «Гарет Джонс»

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей

В Москве во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате – "Цена правды") в помещение правозащитного центра "Мемориал" ворвались несколько десятков людей, скрывающих свои лица за масками. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

В Москве неизвестные сорвали показ фильма о Голодоморе «Гарет Джонс»

Фильм «Гарет Джонс». Фото: DONTTAKEFAKE

Прошло не более 10 минут, как начался показ фильма. В помещение забежали молодые люди в масках. Они отдали команду всем присутствующим в офисе лечь на пол. Присутствующие перепугались, так как подумали, что происходит захват здания и они окажутся в заложниках. После того, как зрители оказались на полу ворвавшиеся в здание забрались на сцену и начали обзывать людей "фашистами" и выкрикивать фразы "Долой!" и "Иди!".

В сообщении говорится, что, пока прибыл полицейский патруль большинство из нападавших скрылось, но трех человек все-таки удалось доставить в участок. Правда о дальнейшей их судьбе не сообщается. 

Кинокартина "Гарет Джонс" стала очень популярной на Западе. Главный ее герой – британский корреспондент, который оказался в СССР и стал свидетелем ужасных сцен Голодомора в Украине, о котором советские власти всячески замалчивали. 

Интересно, что правозащитный центр "Мемориал", куда и ворвались молодчики в масках официально признан российской властью "иностранным агентом". Общественники и юристы занимаются тем, что помогают тем, кто пострадал от политических репрессий в СССР и нынешней России, исследуют факты преступлений власти РФ и бывшего СССР.

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Источник: https://www.svoboda.org/a/na-ofis-memoriala-v-moskve-napali-neizvestnye-v-maskah/31509891.html
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