В Москве подожгли приемную Медведева

В России подожгли общественную приемную главы путинской партии "Единая Россия" и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ASTRA .

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Выяснилось, что неизвестный мужчина ночью бросил коктейль Молотова в одно из окон приемной в Москве. Ему удалось скрыться с места происшествия.

"Сегодня около трех часов ночи в окно здания центральной приемной председателя партии на Кутузовском проспекте неизвестный бросил коктейль Молотова", — говорится в сообщении о поджоге приемной.

Стоит отметить, что после того, как в России Путин объявил о частичной мобилизации на войну в Украину, в стране участились поджоги офисов "Единой России", военкоматов и других государственных зданий. Вероятно, таким образом россиян выражают свое несогласие с решениями Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев принялся убеждать , что у России оружие не заканчивается. В РФ принялись убеждать, что у них не кончается оружие. Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у них все больше оружия. Медведев заявил, что, несмотря на заявления западных разведок, все совсем наоборот, выпуск специальной техники, вооружений и "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов. "Ждите!" – пригрозил бывший президент РФ. Кроме того, он сообщил, что побывал на "Уралвагонзаводе", где проверил выпуск танков, и обсудил ускорение поставок техники в войска для войны в Украине. А еще — Медведев намекнул, что тех, кто не справится с государственным заказом, ожидает уголовная ответственность.

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