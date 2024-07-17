Похоже, что в России появились сторонники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и его руководителя Кирилла Буданова, которые всячески действуют на нервы кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кирилл Буданов

В частности, как сообщают росСМИ в Москве на Красной площади опять появилась надпись "ГУР".

По информации российских журналистов, полиция уже задержала пенсионерку, которая оставила на памятнике Минину и Пожарскому надпись "ГУР".

"Задержана пожилая женщина, которая нанесла краской надпись "ГУР" на памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве", — рассказал собеседник в правоохранительных органах одному из российских агентств.

Женщина объяснила, что ей якобы "приказали" это сделать некие сотрудники силовых ведомств.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России (ст. 243 УК РФ). Теперь ей грозит штраф до 5 миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что похожий случай произошел 5 июля. Тогда пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР на Лобном месте на Красной площади.

Помимо этого, 29 июня 57-летний житель Тульской области вывел аббревиатуру на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади. Он рассказал, что украинские мошенники заставили его взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей и осквернить памятник надписью. А в начале июня на совершении аналогичного преступления попались две медсестры.



