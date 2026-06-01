В Москве снова угрожают «ответными мерами»: какая страна под угрозой

Между Румынией и Российской Федерацией разразился новый дипломатический скандал, приведший к существенному ограничению представительства страны-агрессорки на румынской территории. Официальный Бухарест принял решение о выдворении высокопоставленного российского дипломата после падения БПЛА на жилой дом в стране.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Руководство Румынии не только объявило Генерального консула РФ в городе Констанца персоной нон грата, но и полностью отменило свое разрешение на дальнейшее функционирование этого дипломатического учреждения.

В связи с этим представители российских медиа обратились за разъяснениями по поводу шагов, которые Москва планирует предпринять в отношении Бухареста после такого дипломатического шага.

"Недружественные действия румынской власти, безусловно, не останутся без ответа", — цитирует официальное заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой государственная пресс-служба ведомства.

В Кремле традиционно назвали законные решения европейского государства недружественными и заверили, что уже разрабатывают контрмеры. Однако точный перечень ответных действий российская сторона пока держит в тайне.

"О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", — резюмировала официальный представитель МИД России, описывая планы Москвы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Румыния призывает Россию прекратить создавать угрозу для ее территории во время воздушных ударов по Украине. Об этом в эфире программы BBC Weekend отметил известный румынский политик Никушор Дан. Он отметил, что стране-агрессорке следует изменить тактику обстрелов, чтобы граждане соседнего государства не находились в постоянной опасности.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами", — привел тревожную статистику Дан. Политик отметил, что уровень угрозы этих аппаратов постепенно растет. "Сначала у них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, которая, к счастью, не взорвалась", — поделился деталями румынский чиновник.