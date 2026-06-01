У Москві знов погрожують «заходами у відповідь»: яка країна під загрозою

Між Румунією та Російською Федерацією спалахнув новий дипломатичний скандал, що призвів до суттєвого обмеження представництва країни-агресорки на румунській території. Офіційний Бухарест ухвалив рішення про видворення високопоставленого російського дипломата після падіння БПЛА на житловий будинок у країні.

Керівництво Румунії не лише оголосило Генерального консула РФ у місті Констанца персоною нон ґрата, а й повністю скасувало свій дозвіл на подальше функціонування цієї дипломатичної установи.

У зв'язку з цим представники російських медіа звернулися за роз'ясненнями щодо кроків, які Москва планує вжити стосовно Бухареста після такого дипломатичного кроку.

"Недружні дії румунської влади, безумовно, не залишаться без відповіді", — цитує офіційну заяву речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової державна пресслужба відомства.

У Кремлі традиційно назвали законні рішення європейської держави "недружніми" та запевнили, що вже розробляють контрзаходи. Проте точний перелік дій у відповідь російська сторона поки що тримає в таємниці.

"Про конкретні заходи буде повідомлено додатково", — резюмувала офіційна представниця МЗС Росії, описуючи плани Москви.

Румунія закликає Росію припинити створювати загрозу для її території під час повітряних ударів по Україні. На цьому в ефірі програми ВВС Weekend наголосив відомий румунський політик Нікушор Дан. Він зазначив, що країні-агресорці варто змінити тактику обстрілів, аби громадяни сусідньої держави не перебували у постійній небезпеці.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 або 30 інцидентів із дронами", — навів тривожну статистику Дан. Політик зауважив, що рівень загрози від цих апаратів поступово зростає. "Спочатку в них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який, на щастя, не вибухнув", — поділився деталями румунський посадовець.