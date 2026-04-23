В возрасте 64 лет ушел из жизни один из ведущих российских медиа-менеджеров и пропагандистов — Алексей Пиманов. О смерти президента медиахолдинга "Красная звезда" стало известно вечером 23 апреля 2026 года; причиной называют проблемы с сердцем.

Алексей Пиманов

Пиманов снискал широкую известность как неизменное лицо программы "Человек и закон", которую он вел более четверти века. Однако его роль в российской пропаганде была более масштабной: с 2013 года он руководил медиаресурсами министерства обороны РФ. Пребывая в должности главы телецентра "Красная звезда", он годами занимался идеологической подготовкой российского общества к войне и оправданием агрессивных действий Кремля.

Одним из самых одиозных творческих проектов Пиманова стала пропагандистская лента "Крым" (2017), снятая по прямому поручению Сергея Шойгу. Фильм имел целью легитимизировать аннексию украинского полуострова и представить события Революции Достоинства в искривленном свете. Российский "Первый канал" охарактеризовал смерть коллеги как "невосполнимую утрату", отмечая его статус "талантливого журналиста и режиссера".

