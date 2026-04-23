У Москві пішов із життя пропагандист і путініст Олексій Піманов

У віці 64 років пішов із життя один із провідних російських медіаменеджерів та пропагандистів — Олексій Піманов. Про смерть президента медіахолдингу "Красная звезда" стало відомо увечері 23 квітня 2026 року; причиною називають проблеми із серцем.

Олексій Піманов

Піманов здобув широку популярність як незмінний обличчя програми "Человек и закон", яку він вів понад чверть століття. Проте його роль у російській пропаганді була значно масштабнішою: з 2013 року він керував медіаресурсами міністерства оборони РФ. Перебуваючи на посаді очільника телецентру "Красная звезда", він роками займався ідеологічною підготовкою російського суспільства до війни та виправданням агресивних дій Кремля.

Одним із найбільш одіозних творчих проєктів Піманова стала пропагандистська стрічка "Крим" (2017), знята за прямим дорученням Сергія Шойгу. Фільм мав на меті легітимізувати анексію українського півострова та подати події Революції Гідності у викривленому світлі. Російський "Перший канал" охарактеризував смерть колеги як "невосполнимую утрату", наголошуючи на його статусі "талановитого журналіста та режисера".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії на 75-му році життя помер один із ключових конструкторів російських ракетних систем Олександр Леонов. Він очолював підприємство "НПО машиностроение", яке є одним з провідних підприємств російської ракетно-космічної галузі.

Олександр Леонов керував підприємством "НПО машиностроение" з 2007 року після смерті попереднього генерального директора Герберта Єфремова. Розташоване у місті Реутов підприємство входить до складу корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та відіграє важливу роль у розробці сучасних російських ракетних систем.