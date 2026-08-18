В Москве ужаснулись от количества дронов, которыми ВСУ начали атаковать РФ

Российское Министерство обороны заявило о рекордной за все время войны атаке украинских беспилотников. Согласно опубликованным российской стороной данным, за прошедшие сутки системы ПВО якобы обезвредили 1671 украинский дрон над территорией России.

Дрон. Фото: из открытых источников

Информацию распространили российские государственные СМИ, ссылаясь на данные Минобороны РФ. Помимо беспилотников, российское ведомство заявило о перехвате десяти управляемых авиационных бомб и двух реактивных снарядов HIMARS.

Примечательно, что российские СМИ несколько раз обновляли данные об атаке. Сначала сообщалось о 1478 якобы сбитых дронах. Эту цифру называли "абсолютным рекордом". Однако уже спустя считанные минуты показатель вырос до 1671 беспилотника.

Если российские заявления соответствуют действительности, речь идет о крупнейшей заявленной воздушной атаке Украины по территории РФ за весь период полномасштабной войны.

При этом независимого подтверждения опубликованных цифр на данный момент нет. Российское Минобороны не приводит в представленном сообщении подробной информации о том, сколько аппаратов было уничтожено, сколько подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и какие именно объекты могли стать целями атаки.

Украинская сторона также пока официально не подтвердила и не опровергла данные Москвы. Поэтому масштаб атаки и заявленные результаты российской ПВО остаются предметом дополнительной проверки.

Само резкое изменение цифр в российских сообщениях уже привлекло внимание. За короткий промежуток времени заявленное количество "сбитых" беспилотников увеличилось почти на 200 единиц.

Если первоначальные и обновленные данные Москвы подтвердятся, Россия действительно могла столкнуться с беспрецедентной по масштабу атакой беспилотников. Однако окончательные выводы можно будет делать только после появления независимых подтверждений и официальных комментариев обеих сторон.

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